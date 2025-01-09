Политик считает, что президент Зеленский саботирует финансовые интересы Словакии и всего Евросоюза.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо едет договариваться с комиссаром по энергетике Евросоюза о компенсации убытков на сумму почти 1,5 млрд евро, которые якобы нанес Киев, остановив транзит российского газа.

Об этом Фицо заявил в соцсети. "В Брюсселе я займусь тем, что Зеленский саботирует финансовые интересы Словакии. Президент Зеленский саботирует финансовые интересы Словакии и ЕС, несмотря на то, что Еврокомиссия в своем официальном письме четко заявляет, что ничто не мешает Украине продолжать транзит", - высказался Фицо и назвал Зеленского "неблагодарным".

Словацкий политик детализировал, что его страна теряет полтора миллиарда евро из-за остановки транзита российского газа через Украину. По его мнению, 500 млн евро будут потеряны из-за транзитных сборов, еще миллиард евро - из-за повышения цен на газ.

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"За эту американскую авантюру Зеленского весь ЕС заплатит около 70 млрд евро", - высказал мнение Фицо и добавил, что такая ситуация на руку США, которые теперь смогут увеличить импорт газа в Европу.

"Я сделаю все, чтобы разбудить его от сладкого сна. Потому что у нас есть очень серьезная проблема стоимостью в десятки миллиардов евро. Ни Словакия, ни ЕС не находятся в состоянии войны, у нас нет причин терпеть авантюры Зеленского, особенно если смотреть на помощь, которую Словакия и ЕС оказывают Украине", - заявил тот.

Остановка транзита российского газа

Утром 1 января в интересах нацбезопасности была остановлена транспортировка российского газа по территории Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что Украина не будет продолжать транзит российского газа, потому что это "миллиарды на крови".

27 декабря Фицо выступил с угрозами, что Словакия прекратит поставки электроэнергии Украине, если она остановит транзит российского газа через свою территорию.

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