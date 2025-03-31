Глава Белого дома угрожает Зеленскому большими проблемами в таком случае.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы хочет выйти из сделки по добыче полезных ископаемых.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет Reuters. Он пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

"Он пытается выйти из сделки по полезным ископаемым и, если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - заявил Трамп.

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"Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", - добавил Трамп.

Соглашение по добыче полезных ископаемых

США представили Киеву новый проект соглашения, который предполагает почти полный контроль американцев над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины без гарантий безопасности. К тому же в новом соглашении по недрам нет ни слова о деньгах для Украины.

Зеленский уже подтвердил, что Украина получила документ.

У Трампа не скрывают, что ждут от Украины быстрого подписания нового соглашения, однако проблема в том, что украинская сторона наверняка не сможет принять выдвинутые условия.

На днях издание The Wall Street Journal отметило, что несоответствие в ожиданиях грозит настроить США и Украину на новый виток конфликта.

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