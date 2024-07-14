Некоторые планы Трампа "интересны и креативны", отметил польский министр.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в США "захочет стать победителем в достижении справедливого мира в Украине". А это означает, что "Украина будет наслаждается своей свободой", сказал он в интервью Bloomberg TV.

"Я разговариваю с людьми президента Трампа, и некоторые вещи, которые они мне рассказывают о своих планах, интересны и креативны. Некоторые из этих вещей вызывают споры", - поделился Сикорский, не уточняя, о чем конкретно идет речь.

Также министр заявил, что бывший президент США Трамп был "прав, настаивая на том, что союзники должны тратить больше" на оборону.

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Напоминается, что республиканец неоднократно критиковал союзников за то, что они не тратят достаточно средств на оборону, и заявлял, что в случае избрания он сможет положить конец войне в Украине ко времени своей инаугурации в январе.

Трамп не оставит Украину Путину - что сообщалось

Напомним, ранее журналист Wall Street Journal Боян Панчевски заявлял о том, что сообщения, будто Дональд Трамп в случае своей победы на выборах просто оставит Украину Путину, совсем не похожи на правду.

Панчевски заявил, что всех доверенных лиц Трампа, которые могут занять посты в его правительстве, можно назвать "критиками Путина", и они планируют оказать на него давление. Например, как предположил журналист, Трамп может предложить соглашение Путину в ультимативной форме.

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