Трамп заявил, что CBS News нужно лишить лицензии.

Президент США Дональд Трамп обрушился с яростной критикой на канал CBS News, которому дал интервью украинский президент Владимир Зеленский, и программу "60 Minutes", обвинив их в распространении фейков и пригрозив лишить канал лицензии. Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial.

"Почти каждую неделю 60 Minutes, против которой подан иск на миллиарды долларов за мошенничество, которое они совершили на президентских выборах 2024 года с их интервью провалившегося кандидата в президенты Камалы Харрис, упоминает имя "Трамп" в уничижительном и клеветническом ключе", - написал он.

Трамп заявил, что телеканал исказил факты в двух материалах о нем - по Украине и Гренландии.

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"Один из них был связан с Украиной, о которой я говорю, что это война, которая никогда бы не произошла, если бы я был президентом, а другая история была связана с Гренландией, представляя нашу страну, которой я руководил, ложно, неточно и мошеннически", - написал он.

Трамп заявил, что подал в суд на программу, канал и компанию Paramount "за их мошеннические, до неузнаваемости, репортажи".

Также он призвал Федеральную комиссию по связи лишить CBS лицензии и наложить штрафы за "незаконное и преступное поведение".

"Они не "новостное шоу", а бесчестный политический оперативник, просто замаскированный под "новости", и должны нести ответственность за то, что они сделали и делают. Они должны лишиться лицензии… CBS вышла из-под контроля, на невиданных ранее уровнях, и они должны заплатить большую цену за это", - заявил Трамп.

Интервью Зеленского

13 апреля канал CBS News опубликовал интервью Владимира Зеленского программе "60 Minutes". В интервью президент, в частности, предложил Дональду Трампу приехать в Украину перед началом воплощения его мирного плана, чтобы он мог "понять, что здесь происходит". Он также отметил, что в США преобладают российские нарративы.

Он также заявил, что в США произошло не только "изменение тона", но и "изменение реальности", и обвилин вице-президента Джей Ди Вэнса в "каком-то оправдании действий Путина".

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