Издание отметило, что на кону стоят все полезные ископаемые Украины и возможность нанести сокрушительный удар по РФ и Китаю.

У президента США Дональда Трампа есть достаточно власти, чтобы освободить Украину от РФ и нанести удар по войне российского диктатора Путина и главы Китая Си Цзиньпина против Запада.

Об этом говорится в материале издания The Hill. Если Трампу это удастся, то США и Европа получат все украинские полезные ископаемые, в противном случае Вашингтон и Брюссель получают только их часть.

"Теперь это его (Трампа - ред.) война - выиграть или проиграть - не только в Украине, но и во всем мире", - говорится в материале.

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Издание отметило, что очень важно то, что украинская сторона уже продемонстрировала готовность заплатить самую высокую цену, чтобы обеспечить свое выживание как нации, свободной от российского гнета и без будущего репрессивного господства.

"Сотни тысяч украинцев уже погибли и были ранены... Целые города размером с Денвер, включая Мариуполь..., были разрушены бомбардировками России, что является прямым нарушением Женевских конвенций", - отметило издание.

Полезные ископаемые и США

Западу давно интересны украинские полезные ископаемые. "Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. Они имеют замечательные полезные ископаемые. И я хочу обеспечить безопасность полезных ископаемых, и они готовы это сделать", - прокомментировал предложение Украины Трамп.

Украина имеет одни из крупнейших в мире месторождений графита, лития, титана, бериллия и урана.

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