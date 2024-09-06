Кандидат в президенты от республиканцев заявил о том, что создаст специальную комиссию, которая должна сэкономить США триллионы долларов.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что, если станет главой государства, создат специальную комиссии по повышению эффективности госуправления для аудита всей федеральной системы, предложенную основателем Tesla, Space X Илоном Маском.

Миллиардер и должен возглавить эту комиссию. Об этом сообщает Associated Press.

Илон Маск все активнее и активнее действует, как союзник Трампа. И эта комиссия является последним "громким шагом", по данным информационного агенства, в союзе между кандидатом в президенты и миллиардером.

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Трамп еще в 2022 году заявлял, что налогоплательщики "потеряли" сотни миллиардов долларов из-за неправильных выплат и мошенничества. Поэтому новая комиссия должна будет радикально устранить мошенничество и неправильные выплаты. На разработку плана кандидат от республиканцев дает полгода. Впоследствии, по его мнению, это решение должно сэкономить триллионы долларов.

"Мы должны это сделать. Так больше продолжаться не может", - добавил Трамп.

Илон Маск, в свою очередь, написал в социальной сети X (Twitter), что готов служить США, если ему представится такой случай, даже без зарплаты, титулов и признания.

Выборы в США - последние новости

Дональд Трамп согласился на дебаты с кандидатом от демократов Камалой Харрис, которые состоятся 10 сентября.

Их трансляция в прямом эфире состоится на телеканале ABC News.

"Микрофоны будут включены только для того кандидата, чья очередь говорить, и отключены, когда время принадлежит другому кандидату", - заявлено в условиях.

Кроме того, вопросы смогут задавать исключительно модераторы.

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