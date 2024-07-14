Покушение на жизнь Трампа лишь усилит его поддержку среди избирателей, считает издание.

Покушение на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа в субботу стало самым важным моментом в политике Штатов за последние десятилетия. История говорит, что Трамп вернется в Белый дом, сообщает The Telegraph.

Издание отметило, что это первая серьезная попытка убийства американского президента после того, как в марте 1981 года застрелили Рональда Рейгана.

"Постоянная угроза смерти является чем-то вроде профессиональной опасности для американских главнокомандующих, и четверо действующих президентов подверглись ей. Однако, нельзя отрицать, что этот инцидент окажет значительное влияние на нынешнюю президентскую гонку", - говорится в материале. Видео дня

Так, The Telegraph отметил, что Трамп может рассчитывать на рост результатов опроса, а субботнее покушение на него только усилит его поддержку. Издание напомнило, что за несколько месяцев после того, как застрелили Рейгана, новоизбранный президент-республиканец повысился на восемь пунктов.

"Опросы уже свидетельствуют о том, что Трамп, скорее всего, вернется на пост президента в ноябре после нескольких ужасных месяцев для его оппонента и уголовной судимости, которая мало повлияла на его популярность. А последние события только усилят его поддержку", - отметили в материале.

Также издание подчеркнуло, что покушение на жизнь Трампа является ярким напоминанием о том, как "один новаторский момент может перевернуть и без того бурную кампанию", а "все сомнения относительно того, что Трамп победит на нынешних выборах, теперь отступают".

Покушение на Трампа - что известно

Как ранее писал УНИАН, в Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. На видео была видна кровь на ухе кандидата в президента США. Также известно, что в результате стрельбы погиб один человек.

Чуть позже появились новые подробности и информация о стрелке. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, а на месте стрельбы обнаружили винтовку типа AR. Сейчас правоохранители пытаются установить мотивы нападения и попросили общественность предоставить любую полезную информацию.

Также УНИАН сообщал, что Зеленский высказался о стрельбе по Трампу. Он заявил, что такому насилию не должно быть места в мире, и оправданий ему нет.

"Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Также выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения - участника митинга", - отметил Зеленский и пожелал Штатам стать после этого события сильнее.

Вас также могут заинтересовать новости: