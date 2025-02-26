Если мирное урегулирование пересечет украинские "красные линии", Украина и ее народ отвергнут его и решат сражаться, что бы ни сказал Вашингтон, отметили в издании.

Администрация президента США Дональда Трампа не может просто приказать Украине сложить оружие. Если Трамп заставит президента Украины Владимира Зеленского пойти на урегулирование, которое будет сильно расходиться с украинскими предпочтениями, оно рискует развалиться вскоре после подписания. Об этом пишет журнал Foreign Affairs, акцентируя, что американский лидер "направил свои мирные усилия по пути к провалу".

"Стратегия Трампа оттеснить Украину на обочину мирных переговоров с Россией не только нарушает основные международные нормы дипломатии, но и является стратегически ошибочной, - говорится в статье. - Мнения украинского народа также имеют решающее значение для моральной и правовой легитимности любого урегулирования путем переговоров. В конце концов, именно украинцы сражаются, чтобы защитить свою страну, и именно они погибают на поле боя".

Однако, как отметили в издании, нынешнее сближение Трампа с Москвой вряд ли приведет к соглашению, которое будет приемлемым для украинцев:

Видео дня

"Президент США принял российские нарративы о войне и преждевременно одобрил российские требования до того, как состоялись какие-либо переговоры, что предполагает, что сделка США будет однобокой в ​​пользу Кремля. Например, он уже исключил возвращение Украины к границам до 2014 года и членство Украины в НАТО. Соединенные Штаты также дважды встали на сторону России в ООН 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину".

Вместе с тем в Foreign Affairs акцентировали, что администрация Трампа должна понимать, что игнорирование пожеланий украинцев может иметь серьезные стратегические издержки для Соединенных Штатов.

"Украинцы достаточно открыты для уступок, чтобы Трамп мог заключить какое-то соглашение или, по крайней мере, добиться прогресса в его направлении, включив руководство страны в переговоры и вникая в его проблемы. Но до сих пор Трамп относился к Зеленскому в лучшем случае как к второстепенному игроку. Поступая так, он направил свои мирные усилия по пути к провалу. Без участия Зеленского сделка, скорее всего, пересечет украинские "красные линии", в результате чего Украина и ее народ отвергнут ее и решат сражаться, что бы ни сказал Вашингтон", - говорится в статье.

При этом, как добавили в издании, если же Трамп заставит Зеленского пойти на условия США и РФ, скорее всего, он потеряет уровень доверия украинцев, и страна "пойдет на выборы":

"И, возможно, выберет нового лидера, готового открыто сопротивляться вынужденной сделке. Хотя украинские выборы являются одним из центральных требований Путина и Трампа, они могут стать лучшей страховкой украинцев от того, что их лидер подчинится навязанному урегулированию".

Сила и устойчивость предпочтения украинцев продолжать борьбу говорят о том, что принудительный мир на российских условиях вполне может спровоцировать народное сопротивление и длительное, изнурительное восстание, отметили в издании.

"Такое продолжающееся сопротивление, безусловно, расстроит Трампа, который во время президентской кампании заявлял, что может закончить войну на Украине "в течение 24 часов". Это также может расстроить западных аналитиков, которые утверждали, что у Украины не будет иного выбора, кроме как поддержать сделку", - констатировали в журнале.

Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ни президент, ни правительство не будут рассматривать предложенное США соглашение о полезных ископаемых в отрыве от гарантий безопасности.

По его словам, в течение последних двух недель правительствами США и Украины соглашение было наработано соглашение об экономическом сотрудничестве:

"По состоянию на сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". И фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где и Украина, и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его и это соглашение предусматривает ряд положений".

Вас также могут заинтересовать новости: