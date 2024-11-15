Россияне будут усиливать боевые действия, поскольку время до инаугурации Трампа ограничено, - эксперт

Россияне бросают в бой все ресурсы, чтобы на переговорах с Дональдом Трампом говорить о принуждении Украины к капитуляции.

Россияне будут усиливать боевые действия с целью прорыва на фронте, так как время до инаугурации нового президента США Дональда Трампа ограничено.

Об этом в эфире канала "Еспресо" сказал военный эксперт Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

По его мнению, нынешняя ситуация на фронте не имеет особых отличий от того, что было в предыдущие два месяца. В частности, российские захватчики продолжают сосредотачивать усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Также было прогнозировано, что оккупанты будут пытаться проверять украинскую оборону на Купянском, Лиманском направлениях, и на юге будут попытки прорыва.

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"Поскольку, время у них ограничено. Я имею в виду это окно возможностей, которое теоретически у них существует до инаугурации президента Трампа", - сказал Самусь.

Эксперт отметил, что на самом деле те сигналы, которые поступают из Соединенных Штатов, не такие негативные для Украины, как предполагалось.

"Те кандидатуры, которые рассматриваются президентом Трампом, они, в том числе, являются антироссийскими и стоят на позициях "мир через силу" - принуждение как раз Путина через силу к прекращению войны. Будем смотреть на детали", - сказал Самусь.

Эксперт отметил, что это не то, на что рассчитывал российский диктатор Владимир Путин, когда пытался за последний год оккупировать Донбасс.

"То есть, он, в принципе, рассчитывал добиться решающих успехов на Донбассе, оккупировать фактически весь регион, и после того, конечно, с сильных позиций, говорить уже с новым президентом Соединенных Штатов. Сейчас ситуация не выглядит так положительно для Путина и, поэтому, он гонит свои войска фактически на убой, то есть, огромные потери... Они бросают все, что у них есть, все свои ресурсы, именно для того, чтобы максимально в короткий срок попытаться действительно прорвать фронт", - подчеркнул Самусь.

В частности, особенно трудно сейчас Силам обороны Украины на Кураховском направлении.

По мнению эксперта, Путин стремится выйти на административную границу Донецкой области для того, чтобы "показать миру и новой администрации США, что помогать Украине нет смысла - Россия побеждает". "И что чем дальше, война переходит в необратимый характер, когда Россия будет все дальше и дальше продвигаться на украинскую территорию, и поэтому, надо принуждать Украину к капитуляции", - отметил Самусь.

По его словам, такой замысел у россиян не меняется уже длительное время.

"Сейчас бои будут еще более интенсивными... Ситуация такова, что Путину надо показать успех на Донбассе и, конечно, ему надо освобождать свою Курскую область. Потому что будет как-то не очень красиво для него говорить о какой-то сильной позиции на переговорах с Трампом в тот момент, когда у него будет оккупировано 500 квадратных километров российской территории", - подчеркнул Самусь.

Инаугурация Трампа - чего ожидать

Как сообщал УНИАН, инаугурация нового президента США состоится 20 января 2025 года. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сделает так, чтобы война между Россией и Украиной была быстро прекращена.

В частности, Трамп недавно подчеркнул, что войну "надо прекратить" как можно быстрее. США намерены работать очень настойчиво в этом направлении. Он заявляет, что Россия и Украина должны остановиться.

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