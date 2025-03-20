Американский лидер с "почти абсурдным оптимизмом" прокомментировал телефонный разговор с президентом Украины.

Президент США Дональд Трамп, похоже, ослабил свою резкую позицию в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Возможно, это произошло из-за "более льстивого тона" украинского лидера, пишет CNN.

Во время часового телефонного разговора 19 марта Трамп согласился помочь найти жизненно необходимое для Украины оборудование противовоздушной обороны в Европе. А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США будут продолжать предоставлять Украине военную помощь и разведывательные данные.

Это важно, потому что Трамп прекратил такую помощь, чтобы заставить Киев обсудить его 30-дневный план прекращения огня. И это редкий упрек Путину, который поставил прекращение военных и разведывательных ресурсов США для Украины условием присоединения к процессу завершения войны.

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"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Значительная часть обсуждения базировалась на вчерашнем звонке с президентом Путиным, чтобы согласовать Россию и Украину с точки зрения их запросов и потребностей. Мы очень идем по пути", - написал Трамп вчера в Truth Social.

В то же время издание пишет, что положительная оценка Трампа этого разговора была "почти абсурдно оптимистичной". Но это лучше, чем несколько недель назад, когда он называл Зеленского "диктатором".

"После его звонков с Путиным и Зеленским мечта Трампа о мирном соглашении кажется такой далекой, чем когда-либо. И все-таки, если вся драма этой недели каким-то образом станет началом настоящего толчка к достижению справедливого и постоянного урегулирования, Трамп докажет, что сомнения в нем напрасны", - подытожило издание.

Трамп и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Они обсудили дальнейшие шаги по "реализации и расширению" режима частичного прекращения огня, подняли вопрос об усилении украинской ПВО, а также возможности освобождения военнопленных и возвращения депортированных украинских детей.

Трамп предложил Зеленскому "помочь в управлении электрическими и атомными станциями в Украине". По его мнению, это стало бы лучшим средством защиты украинской инфраструктуры.

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