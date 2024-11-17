Отмечается, что Европа, возможно, не сможет помешать Трампу принять решение по Украине, но она может повлиять на него.

Позволение переизбранному президентом США Дональду Трампу и правителю России Владимиру Путину решать судьбу Украины может подтолкнуть российского диктатора вернуться и довести "дело до конца" или даже вторгнуться в соседнюю страну, пишет The Times.

Отмечается, что война в Украине не является экзистенциальной для США и уставших от инфляции американцев, но она является таковой для Восточной Европы - особенно для Польши и стран Балтии, которые значительно увеличили свои расходы на оборону.

"Умиротворение Путина путем позволения ему сохранить украденные им земли позволило бы ему продолжить отмену порядка, сложившегося после 1989 года", - говорится в публикации.

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Как пишет The Times, Европа, возможно, не сможет помешать Трампу принять решение по Украине, но она может повлиять на него:

"У нее, безусловно, есть власть и ответственность, чтобы поддерживать Киев. Великобритания должна продолжать возглавлять эти усилия. Белый дом должен убедиться, что его союзники готовы продолжать оказывать помощь и оружие силам Зеленского".

Переизбрание Трампа - актуальное

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о "хорошей атмосфере" в разговорах с Трампом. В частности, он напомнил, что после выборов поздравлял республиканца с победой:

"Был хороший разговор. Он сказал, что хочет завершить войну, но он хочет помогать и он на стороне поддержки Украины, высоко ценит нашу прочность, целостность и смелость. То есть, пока что атмосфера в наших разговорах была хорошей, посмотрим дальше".

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