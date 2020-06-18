Штаты введут новые санкции против Китая – Трамп подписал закон

Под ограничительные меры Штатов могут попасть те люди и организации, которые причастны к преследованию уйгуров.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая за нарушения прав уйгуров.

Об этом сообщает DW.

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Под ограничительные меры Штатов могут попасть те люди и организации, которые причастны к преследованию уйгуров. Ответственным за притеснения могут угрожать замораживание активов и ограничения на въезд в США.

По оценкам правозащитников, более миллиона представителей этой народности и других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их заставляют отказаться от религии, культуры и языка.

Как сообщал УНИАН, брат Джорджа Флойда призвал Совет ООН по правам человека провести независимое расследование «убийств полицией чернокожих людей» в Соединенных Штатах и «насилия в отношении мирных демонстрантов».

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