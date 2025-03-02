По словам министра обороны страны, прекращение поставок топлива для войск США не соответствует политике правительства.

Норвегия не будет прекращать поставки топлива для ВМС США. Об этом заявил министр обороны страны Торе Сандвик после того, как компания Haltbakk Bunkers отказалась заправлять американские корабли. Такое заявление политика появилось на сайте правительства Норвегии.

"Мы видели сообщения норвежских и международных СМИ, которые создали неопределенность относительно поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике правительства", - подчеркнул он.

Сандвик отметил, что вся необходимая поддержка будет оказана для США.

Видео дня

"Норвегия и США имеют тесное и прочное оборонное партнерство, и американские войска и в дальнейшем будут получать необходимые им поставки и поддержку из Норвегии", - заверил министр обороны страны.

Поставки топлива для ВМС США от Норвегии - что известно

Как писал УНИАН, норвежская топливная компания отказалась заправлять корабли ВМС США после спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером в Белом доме.

"Сегодня мы стали свидетелями самого большого дерьмо-шоу, которое когда-либо было представлено "в прямом эфире" нынешним американским президентом и его вице-президентом. Огромная заслуга президента Украины в том, что он сдержался и сохранил спокойствие, несмотря на то, что США устроили коварное телешоу. Нас от этого тошнило. Коротко и ясно", - отметили в сообщении компании.

В Haltbakk Bunkers добавили, что решили немедленно прекратить поставки топлива американским войскам в Норвегии и их кораблям, которые заходят в норвежские порты.

Вас также могут заинтересовать новости: