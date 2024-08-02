Президент США Джо Байден лично встретил самолет с освобожденными из РФ американскими заключенными на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. Во время разговора с журналистами американский лидер заявил, что испытывает "удовлетворение" из-за возвращения американцев домой.
Как пишет Fox News, Байдена также спросили, каким будет его послание правителю России Владимиру Путину после обмена заключенными.
"Остановись (Stop на английском - УНИАН)", - сказал Байден.Видео дня
"Нет ничего, что выходит за рамки наших возможностей, когда мы действуем вместе... Ничего... Мы - Соединенные Штаты Америки", - добавил он.
Харрис сказала журналистам, что успешный обмен заключенными - это "сила дипломатии". Она отметила, что это невероятный день.
Обмен заключенными между РФ и Западом
1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия). Всего обменяли 26 человек. Россия вернула себе киллера Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.
В обмен на них Россия отпустила Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву. Кроме того, обменяли бывшего морского пехотинца Пола Вилана, а также гражданина Германии Патрика Шебеля.