Американский президент подчеркнул, что США могут абсолютно все.

Президент США Джо Байден лично встретил самолет с освобожденными из РФ американскими заключенными на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. Во время разговора с журналистами американский лидер заявил, что испытывает "удовлетворение" из-за возвращения американцев домой.

Как пишет Fox News, Байдена также спросили, каким будет его послание правителю России Владимиру Путину после обмена заключенными.

"Остановись (Stop на английском - УНИАН)", - сказал Байден. Видео дня

"Нет ничего, что выходит за рамки наших возможностей, когда мы действуем вместе... Ничего... Мы - Соединенные Штаты Америки", - добавил он.

Харрис сказала журналистам, что успешный обмен заключенными - это "сила дипломатии". Она отметила, что это невероятный день.

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в Турции состоялся масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия). Всего обменяли 26 человек. Россия вернула себе киллера Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.

В обмен на них Россия отпустила Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву. Кроме того, обменяли бывшего морского пехотинца Пола Вилана, а также гражданина Германии Патрика Шебеля.

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