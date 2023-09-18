Уже более суток информация о вероятной смерти Рамзана Кадырова скрытая. 17 сентября в Москве наблюдались странные вещи: чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев днем сообщил в социальных сетях, что лидер Чечни Рамзан Кадыров умер. На фоне этого проект ВЧК-ОГПУ указал, что в больницу, где, вероятно, получал лечение Кадыров, съезжаются кортежи с чеченской элитой: представителей Чечни пропускали в здание Центральной клинической больницы Москвы без обысков. Также сообщалось, что со стороны Кремля в сторону Внуково экстренно подняли два вертолета…

Путин неоднократно давал понять, что он не видит замены клану Кадырова

И если Кадыров все же умрет, должны понимать несколько вещей.

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Во-первых, история знает случаи, когда политиков держат в коме месяцами, а то и годами. Мой любимый пример - Ясир Арафат, которого похоронили только тогда, когда были решены все финансовые вопросы (его счет и бюджет Палестины были близнецами). И сейчас, судя по всему, три четверти вопросов связаны с финансовыми потоками.

Во-вторых, Путин неоднократно давал понять, что он не видит замены клану Кадырова. Существует высокая вероятность, что будет предложена модель, в которой сына Кадырова объявят преемником (с какой-то совещательной должностью), но при нем будет поставлен регент (кто-то из клана Кадырова). Такая модель имеет свои огромные минусы (она просто может быть нестабильной), но сейчас для Кремля важна стабильность на переходном этапе.

Пока неясно, как Кремль поступит с частной армией Кадырова

В-третьих, главное поле битвы - это не Чечня, а, как указано выше, финансовые потоки, в которых арбитром выступал Кадыров. Все это - от наркотиков до легальных бизнесов - генерирует миллиарды наличных денег, которые позволяли содержать и собственную гвардию, и многое другое. Сейчас, Россия может оказаться в ситуации глобального передела этих потоков. Силовики начнут их рвать, перенаправляя на себя. В целом, Россия стоит на пороге возможного крупного криминального передела.

В-четвертых, пока неясно, как Кремль поступит с частной армией Кадырова. Есть два варианта: оставить все без изменений, или сделать блицкриг по разрушению этой армии. Что перевесит: страх дестабилизации или желание "уравнять" Чечню? Пока неясно.

И последнее: Кадыров играл роль главного защитника мусульман с соответствующими неформальными отношениями на Ближнем Востоке. Это отдельный вектор. И пока совершенно непонятно, кто займет эту нишу (и вообще, займет ли).

Вадим Денисенко, исполнительный директор аналитического центра "Украинский институт будущего"