Она была признана виновной в "заговоре с целью захвата власти".

Суд в Минске заочно приговорил экс-кандидата в президенты Беларуси, оппозиционерку Светлану Тихановскую. Ей дали 15 лет за решеткой.

Суд признал Тихановскую виновной в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем", сообщает Белта.

Кроме того, лидера оппозицию обвинили в "создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", а также в государственной измене.

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В заговоре признали виновными также других членов Координационного совета - Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского. В то же время белорусский режим осудил бывшего дипломата и оппозиционера Павла Латушко - ему заочно дали 18 лет строгого режима в исправительной колонии.

Белорусская оппозиция-что известно

Как известно, Светлана Тихановская - в прошлом домохозяйка и жена политического блогера Сергея Тихановского. Сейчас ее муж находится в тюрьме в Беларуси, а Тихановская представляет демократическое крыло белорусской политики

Во время протестов в Беларуси в 2020 году в связи с фальсификацией президентских выборов Тихановская бежала в Литву.

В октябре прошлого года правоохранители Беларуси открыли дело против оппозиционных лидеров. Среди них оказалась и Светлана Тихановская.

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