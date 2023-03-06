Суд в Минске заочно приговорил экс-кандидата в президенты Беларуси, оппозиционерку Светлану Тихановскую. Ей дали 15 лет за решеткой.
Суд признал Тихановскую виновной в "заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем", сообщает Белта.
Кроме того, лидера оппозицию обвинили в "создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти и действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси", а также в государственной измене.
В заговоре признали виновными также других членов Координационного совета - Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского. В то же время белорусский режим осудил бывшего дипломата и оппозиционера Павла Латушко - ему заочно дали 18 лет строгого режима в исправительной колонии.
Белорусская оппозиция-что известно
Как известно, Светлана Тихановская - в прошлом домохозяйка и жена политического блогера Сергея Тихановского. Сейчас ее муж находится в тюрьме в Беларуси, а Тихановская представляет демократическое крыло белорусской политики
Во время протестов в Беларуси в 2020 году в связи с фальсификацией президентских выборов Тихановская бежала в Литву.
В октябре прошлого года правоохранители Беларуси открыли дело против оппозиционных лидеров. Среди них оказалась и Светлана Тихановская.