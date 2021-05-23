Сегодня в Минске экстренно сел самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевича задержали.

За экс-главредом NEXTA Протесевичем, которого сегодня задержали в Беларуси, велась слежка.

Об этом оппозиционер писал перед вылетом из Афин своему знакомому, сообщает Telegram-канал Mash.

"Меня, по ходу, ГЭБ в аэропорту выпасывал. И даже пытался снять на камеру мои документы", - сообщил Протасевич.

По его словам, подозрительный человек, который пытался сфотографировать документы журналиста, стоял за ним в очереди на проверку документов, а затем развернулся и ушел.

Задержание бывший главреда протестного канала Nexta в Беларуси: что известно

Роман Протасевич - бывший главным редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

Сегодня, 23 мая, в Минске экстренно сел самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевича задержали.

По данным журналистов, по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел Протасевич, в небо был поднят истребитель МиГ-29, под конвоем которого самолет был приземлен в Минске.

Белорусские власти объявили Протасевича в международный розыск и включили в "список террористов". Из-за опасений за свою безопасность он покинул страну.

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Автор: Екатерина Лиманская