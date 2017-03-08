Автор компромата на Трампа вернулся к работе после исчезновения

Кристофер Стил рассказал, что он очень доволен возвращением в офис своей компании Orbis Business Intelligence, которая занимается расследованиями и безопасностью, передает Дождь со ссылкой на Associated Press.

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«Сейчас я планирую сфокусировать свои усилия на поддержке более широких интересов нашей компании», — отметил Стил.

Ранее УНИАН сообщал, что американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. Сам президент США назвал это фейком и «охотой на ведьм».

Позже The Wall Street Journal сообщила, что автором доклада был бывший сотрудник британской разведки 52-летний Кристофер Стил. По данным издания, он несколько лет работал в России и имеет хорошую репутацию среди спецслужб.

После публикации доклада Стил покинул свой дом в Англии, так как беспокоился за свою безопасность и безопасность своей семьи,