Кэмерон считает, что в ситуации с дальнобойными ракетами речь об этом не идет.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что эскалацией в войне в Украине можно считать только ситуацию, когда солдат НАТО будет убивать российского солдата.

Так он прокомментировал вопрос предоставления Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, пишет Sky News. Кэмерон напомнил, что союзников Украины постоянно предупреждали, что предоставление ВСУ определенного оружия будет расцениваться Россией как эскалация, однако это были лишь слова.

"Если вы помогаете стране защитить себя от незаконной и абсолютно неоправданной агрессии, то ничто не помешает вам помочь Украине отвоевать свою территорию. Пока Запад не находится в ситуации, когда солдат НАТО убивает российского солдата, это не является эскалацией", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Отвечая на вопрос, не подталкивают ли они Берлин к предоставлению Украине ракет, он сказал, что не хочет играть на руку российскому нарративу о разногласиях между членами НАТО.

"Существует невероятное единство, но конечно, у нас будут сферы, где мы сможем обсудить, что еще мы можем сделать. Когда речь идет о дальнобойном оружии, я могу говорить только об опыте Британии, который свидетельствует об эффективности этого оружия", - добавил глава МИД.

Дальнобойные ракеты для Украины: что известно

Великобритания и Франция уже предоставили украинской армии ракеты Storm Shadow/SCALP, они успешно используются на фронте.

Тем временем Германия отказывается передать Украине свои авиационные ракеты Taurus. Известно, что парламентская фракция ХДС/ХСС хочет повторно вынести вопрос предоставления этого оружия Украине на голосование.

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