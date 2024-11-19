Свободная демократическая партия Германии хочет вынести на обсуждение в Бундестаге вопрос отправки немецких ракет Taurus Украине.

Об этом журналистам рассказал лидер парламентской фракции Кристиан Дюрр, пишет Tagesschau. По его словам, Германия должна последовать примеру Соединенных Штатов Америки в вопросе разрешения на дальнобойные удары по России. Парламентская группа подаст соответствующее предложение на следующей сессионной неделе.

Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, которого в начале месяца уволил с должности министра финансов канцлер Олаф Шольц, также поддержал отправку ракет ВСУ:

Видео дня

"Taurus должен быть доставлен немедленно. Канцлер всегда предостерегал, что не стоит действовать в одиночку. Теперь он изолирован. США и другие идут впереди. Германия должна следовать за ними. Большинство в Бундестаге есть. Сделайте это!".

Вас также могут заинтересовать новости: