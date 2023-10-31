Мальчик надел такую же одежду, в которой на публике появляется президент Украины.

Маленький сын государственного сектетаря США Энтони Блинкен появился на традиционной вечеринке по случаю Хэллоуина в Белом доме. Для этого события Блинкен-младший выбрал "костюм Владимира Зеленского".

На видео с мероприятия видно, что маленький сын Блинкена пришел на вечеринку Байденов в свитшоте и брюках цвета хаки, а также в кроссовках. Интересно, что возле горловины свитшота мальчик прикрепил значок с украинским и американским флагами. Именно в такой одежде с начала большой войны на публике появляется президент Владимир Зеленский.

Блинкен-младший подошел к Джо Байдену и первой леди, поздоровался с ними и принял в подарок конфеты.

Кстати, дочь Блинкена появилась на вечеринке в цветах украинского флага. Для праздника девочка выбрала голубое платье и желтый платок, который повесила на шею и плечи.

Хэллоуин 2023

Хэллоуин считается одним из самых мистических дней в году. Согласно поверьям, именно в это время на улицах гуляет всевозможная нечисть, которая ищет себе легкую добычу, и поэтому зло нужно отпугнуть. Ранее мы рассказывали, как появился этот праздник, его традиции, приметы и чего лучше не делать в этот день.

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