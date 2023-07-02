Полиция до сих пор не может разыскать стрелка, его мотивы неизвестны.

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, неизвестные преступники расстреляли гостей на уличной вечеринке. Пострадали около трех десятков человек, есть погибшие.

Как пишет Foxnews, трагедия произошла после полуночи во время "квартальной вечеринки", устроенной жителями района Brooklyn Homes в Южном Балтиморе. Преступник, которого пока не задержали, ранил 30 человек, из которых двое скончались, еще трое находятся в критическом состоянии.

Как сообщили в полиции, погибли двое молодых людей: 18-летняя девушка скончалась на месте, 20-летний мужчина умер в больнице.

Обстоятельства стрельбы и, был ли стрелок гостем вечеринки, не уточняются.

"Расследование продолжается, и наши детективы по расследованию убийств будут продолжать работать до тех пор, пока не узнают, что здесь произошло. Но сегодня утром мы знаем, что это безрассудный трусливый поступок, который произошел здесь и навсегда изменил многие жизни и стоил двум людям их жизни," – заявил мэр Балтимора Брэндон Скотт.

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Массовые расстрелы случайных людей – одна из серьезных проблем в США. Подобные инциденты случаются достаточно регулярно. Так, в начале мая в одном из торговых центров Далласа стрелок убил восемь случайных посетителей, еще семерых ранил. Стрелка ликвидировала полиция.

А в апреле уличная стрельба произошла на вечеринке в штате Алабама. В результате инцидента погибли четыре подростка, еще по меньшей мере 15 получили ранения. Полиция не стала разглашать информацию о нападавшем или возможных мотивах.

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