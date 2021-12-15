Среди прочего, в документе предлагается правовая основа для ограничений на несущественные поездки в Евросоюз в эпидемических ситуациях.

Шенгенскую зону необходимо реформировать, учитывая уроки пандемии коронавируса и миграционного кризиса на границах Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии (ЕК). Там указано, что цель реформ – усиление координации внутри сообщества, что позволит странам эффективнее противостоять вызовам на внешних границах зоны при сохранении свободы перемещения в ее пределах.

Например, в случае повторения миграционного кризиса ЕК предлагает сократить число КПП, но усилить меры по охране внешней границы Евросоюза и рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо в приграничной зоне.

Планируется наладить более тесное взаимодействие органов правопорядка европейских стран. Тогда нарушителей границы можно будет быстро депортировать в страны, из которых они прибыли.

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Еврокомиссия также намерена изменить процедуру контроля на внутренних границах ЕС. В частности, сроки, на которые страны Шенгена могут вводить проверки на внутренних границах, увеличиваются до 30 дней с возможностью продления до трех месяцев из-за непредвиденных ситуаций и до полугода с продлением до двух лет — для предвиденных. В настоящее время правила разрешают предпринимать такие меры на 10 и 30 дней соответственно, с продлением до двух месяцев и полугода.

Также в документе предлагается правовая основа для ограничений на несущественные поездки в Евросоюз в эпидемических ситуациях.

В ЕК предлагают применять эти меры общим решением Совета Евросоюза, когда речь идет об общих угрозах.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону. Он отметил, что реформа, которую предлагает Париж, будет состоять из двух приоритетов.

"Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе", - сказал Макрон.

Шенгенская зона: что известно

В Шенгенскую зону входит 26 европейских государств. Пограничный контроль в странах Шенгена осуществляется при въезде и выезде из зоны, а на внутренних границах контроль не осуществляется.

В Шенгенскую зону официально входят также четыре страны, которые не являются членами Евросоюза: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Также неофициально в Шенген входят три европейских микрогосударства, которые также не являются членами ЕС: Монако, Сан-Марино и Ватикан. Кроме того, со стороны еще одной страны Андорры отсутствует внутренний пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны.

Автор: Ирина Погорелая