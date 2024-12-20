Россия прицельно набирает женщин из Африки для работы на заводах, поскольку мужчины "могут быть слишком агрессивными и опасными".

Россия набирает выходцев из стран Африки для работы на военных заводах, в частности, на заводе по производству "Шахедов" Алабуга в Татарстане. При этом расследование "Голоса Америки" выявило, что некоторые африканские страны сознательно налаживают связи с российской организацией, которая стоит за этой рекрутинговой программой.

"Веб-сайт российской программы "Алабуга старт" изображает красивые перспективы жизни для африканских женщин в российском Татарстане. Хотя на сайте не указывается, что он адресован именно женщинам, но именно они присутствуют во всех рекламных роликах", - говорится в статье.

Как сообщает российское независимое издание Protokol, программа специально нацелена на молодых женщин, поскольку ее организаторы считают, что молодые мужчины из Африки "могут быть слишком агрессивными и опасными".

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Как отмечают эксперты, мотивацию для африканцев приехать в Россию легко понять, ведь многие из стран Африки имеют очень высокий уровень безработицы, а здесь им предлагают привлекательные рабочие предложения.

Основатель Института науки и международной безопасностиДэвид Олбрайт утверждает, что представители "Алабуги" недавно посетили Сьерра-Леоне, Замбию и Мадагаскар, подписав меморандумы о сотрудничестве с местными организациями. Эти связи, как он считает, сигнализируют о потенциальном расширении усилий по вербовке.

"Голос Америки" обнаружил, что некоторые африканские правительства являются сознательными партнерами "Алабуги". В частности, о наборе по программе "Алабуга старт" есть объявление на сайте минобразования Нигерии. Похожие сообщения размещены на правительственных сайтах Уганды, Мали и Буркина-Фасо и в азиатском Бангладеше", - говорится в статье.

Россия ищет рабочую силу

Как писал УНИАН, российская военная промышленность страдает от острого дефицита квалифицированных рабочих. Поэтому Россия обманом заманивает девушек из Африки на свои военные заводы в Татарстане, чтобы они собирали "Шахеды" для ударов по Украине.

Работницам обещают обучение и работу в туристической или ресторанной отраслях, но вместо этого направляют на завод с невыносимыми условиями работы.

Некоторые женщины жаловались на долгие часы работы под постоянным наблюдением, на нарушение обещаний по зарплате и по сфере обучения. Также их заставляют работать с едкими химикатами, от которых на коже появляются пятна и зуд.

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