Он сказал, что НАТО поддержит єтот шаг.

Помощь России от других государств носит незаконный характер, поскольку Кремль нарушил международное право, напав на Украину.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью южнокорейскому агентству Yonhap. Он добавил, что НАТО будет только приветствовать решение Сеула о выделении Украине летального оружия.

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В частности, Столтенберг сказал, что НАТО будет приветствовать "любую серьезную поддержку" Украины со стороны Южной Кореи.

"У Южной Кореи есть развитая оборонная промышленность, большие объемы боеприпасов и всего того, что нужно Украине. Но, конечно, Южная Корея должна принимать эти решения", – отметил Столтенберг.

При этом Столтенберг заявил, что не стоит проводить какие-либо нравственные параллели между помощью РФ со стороны КНДР и помощью Украине со стороны Южной Кореи. Он объяснил, что помощь России носит незаконный характер, поскольку Москва нарушила международное право, когда начала войну против Украины.

"Помощь Украине, которая защищает себя, носит законный характер", – отметил он.

Как КНДР помогает России

19 июня 2024 года Путин и Ким Че Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

20 июня у президента Южной Кореи осудили это соглашение. В ответ Сеул пересмотрит вопрос о предоставлении оружия Украине, чтобы помочь стране противостоять российской агрессии.

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