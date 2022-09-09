Генсек заверил, что Альянс продолжит поддерживать Украину в ее освободительной войне

Североатлантический альянс продолжает размещать свои войска на своей восточной границе в связи с агрессией Российской Федерации. НАТО намерено защищать каждый дюйм своей территории.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе.

Он заверил, что Альянс продолжит поддерживать Украину в ее освободительной войне. При этом он отметил, что за месяцы полномасштабной войны в Украине Альянс поставил ВСУ большой объем вооружений и боеприпасов, что сократило собственные запасы НАТО, но Украина и дальше будет получать помощь.

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Кроме того, Столтенберг заявил, что Украине необходимо активнее поставлять оружие из запасов Альянса, но в то же время нужно производить новое вооружения. По его словам, Альянс намерен оказывать помощь в долгосрочной перспективе, чтобы украинская армия перешла от советского оружия к западному.

Как ранее сообщал УНИАН, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина перестанет существовать, если украинцы перестанут сопротивляться Российской Федерации. В то же время он отметил, что если президент РФ Владимир Путин перестанет воевать, то наступит мир в Европе.

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