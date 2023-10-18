Эти деньги пойдут на поддержку более 1 миллиона палестинцев, перемещенных в результате конфликта.

США направят 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в секторе Газа и на Западном берегу, заявил в среду президент Джо Байден.

"Эти деньги пойдут на поддержку более 1 миллиона палестинцев, перемещенных в результате конфликта, включая чрезвычайные нужды в секторе Газа", - заявил Байден в среду во время выступления в Тель-Авиве, пишет Politico.

Байден предостерег ХАМАС от попыток перенаправить помощь, заявив, что, если группа попытается вмешаться, помощь прекратится.

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"Если ХАМАС перенаправит или украдет помощь, они еще раз продемонстрируют, что их не заботит благополучие палестинского народа, и на практике это закончится", - сказал Байден. "Это лишит международное сообщество возможности предоставить эту помощь".

Байден также сообщил, что в среду он разговаривал с членами израильского кабинета министров, "чтобы договориться о доставке жизненно важной гуманитарной помощи мирным жителям в секторе Газа".

После ограничения притока ресурсов в регион Израиль подтвердил, что продукты питания, вода и лекарства начнут проходить через границу.

Визит Байдена в Израиль

Байден прибыл в Израиль рано утром в среду, продемонстрировав смелую поддержку самого сильного союзника Америки на Ближнем Востоке после нападения на страну под руководством ХАМАСа 7 октября.

Его заявление было сделано после того, как во вторник в больнице города Газа произошел мощный взрыв, в результате которого погибли сотни людей. ХАМАС обвинил во взрыве Израиль, а израильские военные заявили, что в больницу попала ракета, выпущенная палестинскими боевиками. Байден встал на сторону израильских чиновников, заявив премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что нападение, по всей видимости, было совершено "другой командой".

После нападения США оказали полную поддержку Израилю, отправив в регион два авианосца, чтобы удержать других игроков от вступления в войну.

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