Вашингтон намерен содействовать всеобъемлющему правосудию и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа.

Госдепартамент США выделит $1 миллион Международному центру по расследованию преступлений агрессии против Украины (ICPA), который был создан в Гааге при Евроюсте при поддержке Европейской комиссии.

Как говорится в заявлении Госдепа, средства выделены в рамках приверженности США территориальной целостности и суверенитету Украины, а также содействию всеобъемлющему правосудию и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа.

"Поскольку Россия продолжает грубо нарушать международное право, а война президента Путина с Украиной продолжает приводить к чрезвычайным страданиям, Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на работе с Украиной и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за международные преступления, совершенные в Украине", - отметили в Госдепе.

Видео дня

Сообщается, что ICPA будет способствовать расследованию агрессивной войны России, предоставив Украине и странам-партнерам площадку для сотрудничества в подготовке максимально веской доказательной базы для будущего судебного преследования.

"Прокуроры из разных правовых систем, в том числе нашей собственной, уже работают вместе в ICPA, чтобы собрать и поделиться ключевыми доказательствами, а также провести надежные и независимые расследования", - добавили в Госдепе.

В США вновь отметили свою приверженность соблюдению Устава ООН и обеспечению справедливости в связи с преступлением агрессии.

"Мы призываем других поддержать ICPA и внести свой вклад в международные усилия по обеспечению справедливости для Украины и ответственности за агрессивную войну России", - говорится в сообщении.

Создание ICPA для суда над Россией - что известно

Как сообщал УНИАН, 3 июля в Гааге открыли Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) - уникальный судебный центр, интегрированный в Евроюст, для содействия национальным расследованиям преступления агрессии, связанного с войной в Украине.

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, именно этот центр будет ответственен за сбор данных, которые будут основой для официального обвинения преступников.

Благодаря центру независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно сотрудничать в одном месте, быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать совместную стратегию расследования и обвинения. На постоянной основе там будут работать 20 прокуроров.

Отмечалось, что начало работы ICPA является первым шагом к привлечению российского руководства к ответственности, а также четким сигналом, что соответствующий международный трибунал по преследованию российского руководства будет создан.

По словам судьи Народного суда в Гааге Стивена Рэпа, для создания трибунала над Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной Ассамблее ООН - за решение должны проголосовать не только представители стран ЕС, но и других 90 государств.

Вас также могут заинтересовать новости: