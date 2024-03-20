Компании и лица, на которых наложены санкции, создали сеть из более 60 веб-сайтов, которые выдавали себя за законные новостные сайты и использовали фейковые аккаунты в соцсетях.

Соединенные Штаты в среду ввели санкции против двух человек и двух компаний за помощь российскому правительству в распространении дезинформации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что Вашингтон неоднократно предупреждал о попытках Москвы посеять дезинформацию и нестабильность в демократических странах, и санкции вводятся на фоне серьезной напряженности между Соединенными Штатами и Россией из-за войны в Украине и ряда других вопросов.

Министерство финансов США заявило, что наложило санкции на двух человек и две организации за предоставление услуг правительству России в связи с иностранной кампанией злонамеренного влияния, включая попытки выдать себя за законные СМИ.

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В Министерстве финансов заявили, что компании и лица, на которых наложены санкции, создали сеть из более 60 веб-сайтов, которые выдавали себя за законные новостные веб-сайты и использовали фейковые аккаунты в социальных сетях.

Объектами санкций стали московское агентство "Социальный дизайн", его основатель Илья Гамбашидзе, российская компания ООО "Группа Структура" и ее генеральный директор и владелец Николай Тупикин.

Санкции замораживают любые их активы в США и вообще запрещают американцам иметь с ними дело. Те, кто участвует в определенных операциях с целевыми лицами, также рискуют попасть под санкции.

Санкции США против России

Недавно США ввели санкции против компании из России (Limited Liability Company Broker Expert) и Центральноафриканской Республики (Bois Rouge SARLU) за помощь ЧВК "Вагнер" в Африке.

Также США ударили по иностранным банкам, помогающим российскому ВПК. Усиление санкций будет гарантировать, что банки не будут использовать финансовую систему США для обхода ограничений.

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