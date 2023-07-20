Соединенные Штаты сталкиваются с обострением отношений как с Китаем, так и с Россией.

Силы Командования воздушной мобильности США были хорошо подготовлены к решению сложной задачи одновременного оказания помощи Украине и наращиванию потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил Newsweek глава Командования воздушной мобильности США (AMC) генерал ВВС Майк Минихан на фоне того, как Соединенные Штаты сталкиваются с обострением отношений как с Китаем, так и с Россией.

"Война или конфликт не являются неизбежными. Лучшее, что я могу сделать для своей цепочки командования, для руководителей, как гражданских, так и военных, это дать им силу, готовую выйти на поле боя и доминировать. Мы демонстрируем готовность, которая стимулирует сдерживание, чтобы любой потенциальный противник посмотрел на нас и сказал: "Я не хочу этого сегодня. Сегодня не мой день. Я не готов к той готовности, которую они демонстрируют". И готовность также является основой для решающей победы", - подчеркнул Минихан.

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Командование воздушной мобильности США обязано перемещать все виды активов, от войск, оружия и снаряжения до топлива, медикаментов и беженцев, по всей территории крупнейшей военной сети на Земле. По словам Минихана, AMC имеет уникальную возможность "перебросить силы очень далеко и очень быстро" со своими примерно 1100 самолетами и в 100 раз большим персоналом.

"Мы разрушим тиранию расстояния, мы разрушим тиранию воды, и команда мобильности действительно сможет вырваться из США и сделать что угодно. Я могу давать надежду. Я могу давать силу. Я могу давать все, что решат наши избранные должностные лица", - сказал генерал.

И все же Минихан признает, что "всегда есть напряжение" в работе с такой интенсивностью более чем в одном театре одновременно. Сделать это, сказал он, "конечно, сложно, но это не то, что нас удивляет".

Спустя почти два года после того, как AMC осуществила одну из крупнейших в истории воздушных перебросок из Афганистана, Минихан указал на продолжающийся поток американской помощи Украине в условиях войны с Россией как на "отличный пример" того, что его силы могут сделать сегодня. Такие поставки помощи были осуществлены, когда AMC провела свои крупнейшие в истории учения по обеспечению готовности, которые впервые проводились на 3000-мильном участке Азиатско-Тихоокеанского региона.

В учениях "Mobility Guardian 2023", которые начались 5 июля и должны завершиться в пятницу, участвуют тысячи военнослужащих и десятки самолетов из Австралии, Канады, Франции, Японии, Новой Зеландии и Великобритании, а также из США.

Учения продолжались, несмотря на пересекающиеся логистические проблемы, связанные не только с оказанием поддержки Украине, но и с перевозкой президента США Джо Байдена в Европу для участия в саммите НАТО на прошлой неделе, а также с преодолением двух штормов, бушующих в Тихом океане.

"Мы намеренно сделали это в разгар всех других событий, чтобы мы могли решить [это]. Инвестиции, которые мне нужны, - это инвестиции в понимание, инвестиции в реальную географию, в которой нам пришлось бы действовать, если бы это произошло. Итак, мы очень хорошо понимаем, что нужно, чтобы не только поставить эту линзу сдерживания, но и обеспечить решающую победу, если до этого дойдет", - сказал Минихан.

Он указывает на Тихоокеанский театр как на объект особого внимания, учитывая повышенное внимание к нему трех последних президентов США.

"Три президента подряд предупреждали нас о том, что Китай является нашей главной задачей. То, что вы видите в исполнении Mobility Guardian, является сильным признанием того, что сказали три президента, и того, что нам нужно сделать, чтобы добиться победы", - сказал Минихан.

Когда дело доходит до реальных военных сценариев, американский генерал привел пример того, что верно и обратное.

"К части логистики нет короткого пути. Вы видите, как это происходит с операцией России в Украине. Если вы сокращаете логистику, вы рискуете потерпеть неудачу", - сказал Минихан.

Тем не менее Минихан отмечает, что остаются пробелы, которые необходимо заполнить, особенно те, которые "связаны с безотлагательностью и действиями". Генерал заявил, что "всегда должны быть инвестиции в наш инвентарь, но сейчас самые большие инвестиции - это сформулировать срочность, к которой мы должны быть готовы, и действия, необходимые для этого".

Как заявил Минихан, также есть возможности для улучшения связи между активами, как среди операций AMC в небе, так и с такими системами, как устройства, подключенные к спутниковой группировке Starlink на земле.

"Я хочу, чтобы мои самолеты могли общаться так же, как наши мобильные телефоны и наши автомобили... Нам нужны современные самолеты, нам нужны вещи, способные справиться с самыми серьезными угрозами", - сказал он.

Конечная цель, утверждал Минихан, состоит не только в том, чтобы быть готовым к потенциальной битве, как только она разразится, но и в том, чтобы, в первую очередь, удержать ее от любого проявления.

Война США и Китая - что известно

Как сообщал УНИАН, в январе СМИ опубликовали служебную записку Майка Минихана, в которой тот предполагал, что США и Китай начнут войну в 2025 году из-за Тайваня. По словам генерала, президентские выборы 2024 года в США создадут "рассеянную Америку", что принесет пользу главе Китая.

Бывший советник командования в Индо-Тихоокеанском регионе Эрик Сэйерс сказал, что люди должны интерпретировать записку Минихана как "контролируемую переписку с подчиненными о том, что он ожидает от них безотлагательных действий для повышения готовности командования".

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