По данным Командования ВВС США, целью было подтверждение и проверка безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы ядерного оружия.

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает пресс-служба Космических сил США.

Ракету, не оснащенную боезарядом, запустили с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния в ночь на 6 сентября. По данным Командования ВВС США, испытательный пуск был запланирован несколькими годами ранее, а его целью было подтверждение и проверка безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы ядерного оружия.

Как отметил полковник Брайан Титус, руководивший запуском, "эти испытания демонстрируют готовность ядерных сил США и вселяют уверенность в эффективности национальных средств ядерного сдерживания".

Видео дня

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер ранее заявил, что российское правительство было уведомлено об испытании в соответствии с существующими обязательствами, а запуск состоится на фоне растущей напряженности между двумя странами.

Ракета Minuteman III - что известно

Minuteman III – ракета, которая может нести сразу несколько ядерных боеголовок. Она имеет систему индивидуального наведения, имеет дальность полета более 9660 км и может лететь со скоростью примерно 24 тыс. км/ч. Ракета является ключевой частью стратегического арсенала ВС США.

Запуск ракеты прозошел на фоне роста напряженности между США и КНДР

Ранее Северная Корея во время проведения учений имитировала ракетно-ядерную атаку, чтобы предупредить Соединенные Штаты об "опасности ядерной войны".

До этого КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет на фоне старта ежегодных военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян считает их репетицией войны. 13 июля Северная Корея заявила, что якобы уже второй раз запустила свою новейшую баллистическую ракету Hwasong-18.

Вас также могут заинтересовать новости: