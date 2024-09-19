Отмечается, что российская разведка совершала диверсионные атаки в ряде европейских стран.

США предупредили своих союзников о том, что Россия нацелилась на грузовые судоходные компании, пытаясь помешать работе партнеров Украины.

Издание Bloomberg пишет, что хотя Россия и раньше совершала кибератаки и проводила другие гибридные операции против судоходных компаний и портов, ее враждебные действия развиваются с усилением саботажа, поскольку аппетит Москвы к принятию больших рисков растет.

Российская разведка совершала диверсионные атаки в ряде европейских стран, часто нанимая местных преступников. Ее кибер- и дезинформационные операции уже давно направлены на США и Европу.

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В последние месяцы число инцидентов, приписываемых Москве, возросло: поджоги, вандализм, глушение сигналов GPS и сорванный заговор с целью убийства генерального директора немецкой оружейной компании.

В прошлом году пророссийские хакеры атаковали порты в Европе и Японии. Крупнейший морской порт азиатской страны пострадал от программы-вымогателя, используемой хакерами для блокировки доступа к файлам или системам до тех пор, пока не будет произведена оплата, что привело к сбою в работе контейнерного терминала и задержкам в отправке грузов, а сайты нескольких голландских портов стали жертвами ангажированных Россией хакеров.

Агрессия РФ в море - последние новости

12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по гражданскому судну, которое транспортировало в Египет пшеницу. Позже в ВМС ВСУ уточнили, что РФ поразила гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис.

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