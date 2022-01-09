Кроме того, Штатам важно выяснить, действительно ли Москва настроена положить конец кризису в Украине с помощью дипломатии.

На переговорах в понедельник, 10 января, представители США планируют предложить России обсудить размещение ракет и масштабы военных учений в Европе.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Белый дом также пытается проверить, действительно ли Москва настроена положить конец кризису в Украине с помощью дипломатии или только выдвигает невыполнимые требования как тактику задержки и повод для нового вторжения.

Двусторонние переговоры в Женеве - с заместителем госсекретаря Венди Шерман во главе делегации США и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковим, который выступает в качестве главного представителя россиян, приходятся на то время, когда Москва продолжает стягивать силы и технические средства в сторону границы с Украиной.

После переговоров в Женеве состоятся специальное заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду и сессия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене в четверг.

Читайте такжеСША исключили возможность сокращения войск в Польше и странах БалтииНакануне переговоров высокопоставленные чиновники США усилили свою риторику в отношении российских угроз. В частности, в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен упоминал претензии Вашингтона к Москве, в частности, вторжение России в два соседних государства, вмешательство в выборы и попытки убийств с использованием химического оружия, а также обвинил Кремль в "ложном рассказе о том, что НАТО угрожает России".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

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