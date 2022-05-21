Это число может временно увеличиться, если НАТО проведет больше военных учений в регионе

Ожидается, что США в обозримом будущем сохранят 100 000 военнослужащих в Европе, если только Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО.

Об этом говорится в сообщении CNN со ссылкой на нескольких официальных лиц США.

Чиновники добавили, что это число может временно увеличиться, если НАТО проведет больше военных учений в регионе, а США могут добавить дополнительные базы в Европе, если изменится обстановка в плане безопасности.

По словам официальных лиц, эти планы рассматриваются после встречи главнокомандующих вооруженных сил НАТО в Брюсселе. Военные главнокомандующие дают рекомендации встрече министров обороны стран НАТО, запланированной на июнь, а лидеры стран НАТО, включая президента США Джо Байдена, встретятся в Мадриде в конце этого месяца.

США увеличили общую численность своих сил в Европе с примерно 60 000 военнослужащих до полномасштабного вторжения России в Украину до примерно 100 000 сейчас, добавив войска и военные средства в страны, расположенные вдоль восточного фланга Европы, для поддержки НАТО и дальнейшего сдерживания России. США направили тысячи военнослужащих в Силы реагирования НАТО, которые были задействованы впервые в истории НАТО этой весной.

Напомним, генерал США спрогнозировал, когда наступит кульминация войны России против Украины.

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