По словам Михаила Самуся, могут возникнуть проблемы гораздо более высокого уровня, чем российско-украинская война.

США должны менять политику после президентских выборов, которые состоятся 5 ноября, иначе может произойти планетарная катастрофа. Такое мнение высказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире на Радио NV.

"5 ноября многое решается, и, я думаю, что действительно будут изменения при любых результатах выборов, и будет изменение в политике Соединенных Штатов. Иначе будут огромные проблемы. Будут проблемы гораздо более высокого уровня, чем просто российско-украинская война", - убежден Самусь.

При этом эксперт обратил внимание на проведение саммита стран БРИКС в российской Казани, где генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "ест хлеб с солью и обнимается с военными преступниками".

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"Это позор, но надо смотреть прагматично на то, что происходит, а происходит полная коррозия международной системы, которая была создана после Второй мировой войны и просуществовала 30 лет после завершения "холодной войны". Очевидно, мы должны принимать какие-то решения. Кто может сейчас принять решительное решение относительно строительства новой системы? Потому что ООН, очевидно уже, начинает рушиться на наших глазах", - подчеркнул Самусь.

Он напомнил, что не существует документов, подтверждающих, что Российская Федерация как государство приобрела членство в ООН, потому что после развала советского союза Россия просто заняла место СССР.

"Если мы подадим в международный суд, если бы такой существовал, заявление на Россию - пусть докажет, что она член ООН... Мы не найдем ни одного документа, который бы это доказывал", - сказал Самусь и добавил, что несмотря на это, Россия в Совете безопасности ООН имеет право вето.

По его словам, приезд Гутерреша на саммит в Россию - это приговор международной системе.

"Многие страны заинтересованы в том, чтобы реформировать, чтобы создать что-то новое. Но, должно быть лидерство, конечно, Соединенных Штатов и Европейского Союза, чтобы начинать переформатирование. Мы бы нашли союзников. Та же Индия понимает, что Совет безопасности ООН не соответствует реалиям", - сказал Самусь.

Эксперт считает, что нужен консенсус крупных стран, которые должны предложить идеи, как создать новую универсальную международную организацию, которая будет смотреть за порядком:

"Кто что хочет, то и делает. И это очень плохо, потому что это может привести к планетарной катастрофе, куда мы сейчас очень стремительно идем".

В частности, военное присоединение Северной Кореи к войне России против Украины свидетельствует, что Украина уже воюет с двумя ядерными державами, и никто на это не реагирует.

Вместе с тем эксперт считает, что быстрой альтернативы для замены ООН нет. По его мнению, авторитетные страны должны взять ответственность за соблюдение порядка на планете.

"Надо создать организацию, которая не будет базироваться на принципах Второй мировой войны, а на новых принципах сосуществования... Друг друга должны уважать и избегать применения вооруженной силы", - отметил Самусь.

Выборы в США - актуальное

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп не станет помогать Украине и будет подыгрывать российскому диктатору Владимиру Путину в случае победы на выборах.

По ее убеждению, Трамп предлагает, чтобы Украина сдалась в борьбе с российскими захватчиками. Как итог, по ее словам, Путин будет сидеть в Киеве.

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