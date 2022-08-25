Чиновница Госдепа отметила, что все обеспокоены возможным ядерным инцидентом и возможной утечкой радиации из-за безответственных действий России.

Действия России на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повышают риск возможного выброса радиации.

Об этом предупредила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, передает CNN.

"Россия создала серьезный риск ядерного инцидента, опасного выброса радиации, который может угрожать не только людям и окружающей среде Украины, а и повлиять на соседние страны и все международное сообщество", – считает Дженкинс.

Она еще раз призвала РФ прекратить военную деятельность вокруг ЗАЭС. Она также подчеркнула важность того, чтобы Международное агентство по атомной энергии могло посетить и осмотреть объект. Дженкинс не предоставила никаких подробностей этого визита, который глава агентства назвал "неизбежным".

Дженкинс сообщила на брифинге, что не может подтвердить сообщения о том, что станцию отключили от сети, но сказала, что "мы очень обеспокоены отключением любой другой электростанции; мы очень обеспокоены любой деятельностью, которая происходит, особенно и-за того, что мы не имеем адекватного доступа, чтобы увидеть, что на самом деле происходит и какое может быть немедленное влияние того, что там происходит".

Дженкинс не сказала, велись ли дискуссии о том, как смягчить потенциальную ядерную катастрофу.

"Очевидно, что есть признание возможной проблемы. Мы все обеспокоены возможным ядерным инцидентом. Мы все обеспокоены возможной утечкой радиации из-за безответственных действий России. Поэтому я бы просто сказала, что мы все это осознаем, и мы это учитываем", – заявила она.

Как сообщал УНИАН, в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети. Через некоторое время Запорожская АЭС восстановила соединение с украинской воздушной линией ВЛ-750 кВ "Днепровская". Все шесть блоков остались отключенными от сети после восстановления линии электропередач.

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