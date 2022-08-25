Глава МИД прокомментировал ситуацию вокруг работы Запорожской АЭС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по безопасности работы на Запорожской АЭС, вблизи которой разгорелся пожар в лесу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Глава МИД отметил, что на Запорожской АЭС ситуация чрезвычайно опасна.

"Мы получаем сообщение о пожарах в лесу возле атомной станции. Мы еще должны больше изучить этот вопрос, но факт прост: Украина на протяжении 31-го года ее независимости была преданным партнером Международного агентства по атомной энергии. Мы следовали всем инструкциям по технике ядерной безопасности и протоколам, и все было хорошо", - подчеркнул министр.

"В момент, когда пришла Россия, Украина, Европа и мир, похоже, оказались на грани ядерной катастрофы немыслимых масштабов. Пока Россия будет присутствовать на атомной станции в Запорожье, угроза ядерного инцидента будет чрезвычайно высокой", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила, что ЗАЭС обесточена: произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

Справка УНИАН. 18 августа в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции.

11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что есть уверенность в том, что траектория крылатых ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, не случайно пролегает над украинскими АЭС. По словам главы государства, Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на ЗАЭС.

В августе российские захватчики несколько раз обстреляли оккупированную ими Запорожскую АЭС. Также оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Вас также могут заинтересовать новости: