Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Штаты будут считать Китай ответственным, если России удастся достичь успехов в ее войне против Украины.
Как сообщает DW, заявление было сделано на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина. Кэмпбелл предупредил, что, если так продолжится, то это повлияет на отношения между США и Китаем.
"Мы не будем стоять в стороне и не будем говорить, что все в порядке", - подчеркнул он.
По словам заместителя госсекретаря США, Вашингтон будет рассматривать это не просто как уникальные действия России, а как объединенный комплекс действий, который поддерживает Китай и Северная Корея, что противоречит интересам Штатов. Кэмпбелл добавил, что для США поддержание мира и стабильности в Европе исторически является важнейшей миссией.
Сотрудничество России и Китая: последние новости
С начала вторжения РФ в Украину Китай официально занимает "нейтральную" позицию. Однако неоднократно сообщалось, что КНР помогает российской промышленности и поставляет товары и технологии, необходимые для войны.
Кроме того, Китай предоставляет России данные геопространственной разведки, а также микроэлектронику и станки для производства танков. В прошлом году торговля между двумя странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов.
Недавно Financial Time писала, что Китай и РФ договорились о "выигрышном сотрудничестве".