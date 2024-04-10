Для США поддержание мира и стабильности в Европе исторически является важнейшей миссией.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Штаты будут считать Китай ответственным, если России удастся достичь успехов в ее войне против Украины.

Как сообщает DW, заявление было сделано на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина. Кэмпбелл предупредил, что, если так продолжится, то это повлияет на отношения между США и Китаем.

"Мы не будем стоять в стороне и не будем говорить, что все в порядке", - подчеркнул он.

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По словам заместителя госсекретаря США, Вашингтон будет рассматривать это не просто как уникальные действия России, а как объединенный комплекс действий, который поддерживает Китай и Северная Корея, что противоречит интересам Штатов. Кэмпбелл добавил, что для США поддержание мира и стабильности в Европе исторически является важнейшей миссией.

Сотрудничество России и Китая: последние новости

С начала вторжения РФ в Украину Китай официально занимает "нейтральную" позицию. Однако неоднократно сообщалось, что КНР помогает российской промышленности и поставляет товары и технологии, необходимые для войны.

Кроме того, Китай предоставляет России данные геопространственной разведки, а также микроэлектронику и станки для производства танков. В прошлом году торговля между двумя странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов.

Недавно Financial Time писала, что Китай и РФ договорились о "выигрышном сотрудничестве".

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