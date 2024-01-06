На данный момент Джонсон все еще надеется, что Сенат найдет приемлемое решение.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассматривает возможность проведения прямых переговоров с президентом Джо Байденом по вопросам помощи Украине и пограничной политике, поскольку переговоры о двухпартийном компромиссе затягиваются в Сенате, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.

Как пишет Bloomberg, двухпартийная группа сенаторов в течение нескольких недель работала над возможными изменениями в иммиграционной политике США, которые республиканцы потребовали в качестве условия для одобрения запроса Байдена на экстренную помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов. Эта группа еще не достигла соглашения, заявил на этой неделе главный переговорщик в Сенате от Демократической партии Крис Мерфи, сенатор от Коннектикута.

Джонсон настаивает на том, чтобы Байден принял целый ряд консервативных иммиграционных изменений, включая новые ограничения на способность президента освобождать мигрантов от депортации и изменения критериев, согласно которым может быть предоставлено убежище. Переговоры в Сенате были сосредоточены на более ограниченных уступках, чем добиваются республиканцы в Палате представителей, и поэтому любое соглашение Сената может не пройти через Палату представителей.

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Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг отнеслась к идее прямых переговоров с Джонсоном прохладно. Она сказала, что вместо этого лидер республиканцев в Палате представителей должен более активно участвовать в переговорах в Сенате.

На данный момент Джонсон все еще надеется, что Сенат найдет приемлемое решение, сказал собеседник агентства.

Проблемы с помощью для Украины - последние новости

В декабре республиканцы ушли на праздничные каникулы, не одобрив запрос президента Джо Байдена на дополнительную финансовую помощь Украине.

Politico в конце 2023 года писало, что в Конгрессе США до сих пор не пришли к согласию по вопросу безопасности границы с Мексикой и помощи Украине.

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