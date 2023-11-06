Пограничный контрольно-пропускной пункт Рафах возобновил деятельность.

Спасительный маршрут "Египет-Газа" через погранично-пропускной пункт в городе Рафах вновь открылся.

О возобновлении работы эвакуационного коридора сообщает CNN. За зону Газы могут выехать не только палестинцы, но и иностранцы, уточнил журналист издания, ссылаясь на слова одного из египетских чиновников.

На прошлой неделе с террористами ХАМАС удалось прийти к согласию относительно того, чтобы владельцам иностранных паспортов и группе тяжелораненых гражданских лиц разрешили выехать через Рафах на безопасные территории. Однако на выходных эта сделка "сорвалась". Боевики заблокировали маршрут и поставили условие, что никакой эвакуации иностранцев не будет, пока раненых палестинцев первыми не заберут в Египет.

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В понедельник, уже после возобновления работы пропускного пункта, через КПП Рафах эвакуировали 15 раненых палестинцев. По данным CNN, общее количество палестинцев, которых спасли по этому маршруту и вывезли из сектора Газа, достигло 99 человек.

Машины скорой помощи от Красного Полумесяца (египетских движение Красного Креста) выстроились у границы в ожидании раненых палестинцев еще до того, как им официально разрешили пересечь КПП.

Рафах - единственный контрольно-пропускной пункт на границе с Газой, который не контролируется Израилем. Последний закрыл свои пункты пересечения с этой территорией в прошлом месяце.

ЦАХАЛ может сегодня войти в Газу

Сегодня The Times сообщил, что израильские войска полностью окружили сектор Газа и готовятся войти в город. Возможно, это произойдет 6 ноября.

По словам представителя израильского ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, армия достигла переломного момента, дойдя до побережья к югу от города. "Теперь существуют Южная Газа и Северная Газа", - уточнил он.

Тогда конт-адмирал отметил, что люди все еще могут эвакуироваться в сторону юга - путь туда открыт.

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