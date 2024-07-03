Инициатива увеличения расходов на оборону будет набирать обороты после июльской встречи лидеров НАТО в Вашингтоне.

Группа стран НАТО, граничащих с Россией, планирует начать дипломатические усилия с целью повышения целевых показателей национальных военных расходов Альянса. Причина – нынешние бюджеты больше не являются адекватными угрозам, стоящим перед Западом, пишет The Times.

Отмечается, что Эстония и другие страны восточного фланга будут выступать, чтобы члены Альянса тратили на оборону не менее 3% ВВП, учитывая войну в Украине и возможность будущей агрессии России против НАТО.

По словам журналистов, инициатива будет набирать обороты после июльской встречи лидеров НАТО в Вашингтоне. Однако, скорее всего, она наткнется на сильное сопротивление со стороны Франции, Германии и других государств, где попытки преодолеть нынешний 2-процентный порог были политически опасными.

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Эстония и некоторые соседние страны считают, что их предложение наберет обороты в течение следующих месяцев, не в последнюю очередь, если Дональд Трамп вернется к власти в США. Дополнительный импульс появится позже в этом году, когда НАТО сообщит своим отдельным странам-членам, что они должны придерживаться планов коллективной обороны, которые были одобрены на саммите в Вильнюсе годом ранее.

В большинстве случаев эти "минимальные требования к силам и средствам", как ожидается, потребуют от членов Альянса значительно большего, чем сейчас. Заместитель государственного секретаря Эстонии по вопросам оборонной политики Туули Дунетон, сказала, что есть основания для повышения планки оборонных расходов до 2,5% или 3% ВВП во всем Альянсе. В то же время она признала, что убедить некоторых союзников не будет "легкой задачей" и что переговоры, скорее всего, затянутся и на следующий год.

Дипломаты из других европейских стран заявили, что существует насущная необходимость в увеличении оборонных расходов во всем Альянсе. Считается, что по крайней мере четыре из них готовы поддержать инициативу Эстонии. Однако пока, по словам дипломатических источников, еще слишком рано говорить о повышении целевого показателя, особенно, учитывая неопределенность относительно состава следующего французского правительства и сложные бюджетные переговоры в Германии, пишут авторы.

Показатель расходов для членов НАТО

Первоначальный 2-процентный показатель НАТО был согласован на саммите в Уэльсе десять лет назад в ответ на российскую оккупацию Крыма. Цель не является юридически обязывающей, и в течение многих лет ее выполняли преимущественно с нарушением. Ситуация изменилась после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Ожидается, что в этом году 23 из 32 стран-членов Альянса выполнят или перевыполнят 2-процентный показатель, в том числе Великобритания, которая в прошлом году потратила на оборону 2,3% ВВП, говорится в публикации.

Однако некоторые страны альянса считают, что целевой показатель должен быть значительно выше, поскольку российские вооруженные силы будут представлять реальную угрозу для НАТО в течение следующих 3-5 лет. Дипломаты НАТО отмечают, что в 1960-х годах во время холодной войны военные расходы достигали 7%. Польша сейчас тратит на оборону более 4% своего ВВП, а все страны Балтии тратят значительно больше 3%. В Эстонии и Литве звучат призывы увеличить эти расходы до 5%. В определенной степени перспектива второго президентства Трампа вызвала подобные дискуссии в других европейских столицах.

Командование Альянса говорит, что военная логистика является одним из самых слабых мест НАТО в Европе. Причина – множество различных национальных правил и отсутствие надежной инфраструктуры для транспортировки солдат из голландских или немецких портов в страны Балтии через Польшу. Ожидается, что в следующем году Великобритания впервые испытает эти системы в масштабе.

Споры ЕС относительно "Восточного щита"

В статье указано, что Евросоюз столкнулся с серьезным расколом после того, как Германия и Нидерланды разозлили страны восточного фланга Европы, когда заблокировали план создания оборонного фонда в размере 50 миллиардов евро. Польша борется с Берлином и другими столицами из-за своего требования, чтобы ЕС помог профинансировать проект "Восточный щит" на сумму 2,3 миллиарда евро для польских укреплений на границе с Россией.

Повышение расходов в НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп в феврале 2024 года дал сигнал России и ее лидеру Владимиру Путину, что можно свободно уничтожать другие страны, если они имеют финансовые долги.

Ранее УНИАН писал, что НАТО разработало план на случай вероятной атаки России. Альянс потребует от стран-членов делать больше для укрепления противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

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