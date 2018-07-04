Без поддержки Трампа НАТО окажется на грани существования - британская пресса

Без военной мощи из Америки Европе будет сложно обеспечить свою оборону на фоне агрессивных действий России.

Для НАТО наступили сложные времена. Президент Дональд Трамп знает, что без военной мощи США Европе будет сложно обеспечить свою оборону от дальнейшей агрессии со стороны России.

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Об этом говорится в статье обозревателя Daily Telegraph Кона Кохлина, в которой тот пишет, что альянс НАТО обречен, передает Би-би-си. По словам Кохлина, с исчезновением Советского Союза стали возникать вопросы, от кого защищает альянс страны Запада? Эти вопросы прекратились с началом кровопролития на Балканах, что вынудило НАТО применить там силу. Затем в рядах НАТО начались разногласия по поводу целесообразности военных операций в Ираке и Афганистане.

Тем не менее, желание демократических стран Запада сохранить единый фронт обеспечило выживаемость НАТО. Но это желание сохранить единый фронт столкнется сейчас с серьезным испытанием, когда на следующей неделе президент США Дональд Трамп прибудет на саммит НАТО. Трамп уже дал ясно понять, что он не слишком хорошо относится к Альянсу.

Для президента, следующего своему лозунгу "Америка прежде всего", естественно относиться с подозрением к своим европейским союзникам.

Многие в предыдущих администрациях в Белом доме с раздражением смотрели на то, что европейские союзники слишком мало тратят на оборону. Но сейчас Дональд Трамп и его администрация всерьез взялись за этот вопрос и намерены заставить европейские страны изменить свою оборонную политику. И если Трампу это не удастся, то он, судя по всему, готов полностью забыть об Альянсе.

Трамп также дает понять, что его гораздо больше увлекает встреча с российским президентом Владимиром Путиным, чем саммит с союзниками по НАТО.

Для Альянса наступили сложные времена. Президент Трамп полностью отдает себе отчет в том, что без военной мощи США Европе будет сложно обеспечить свою оборону от дальнейших агрессивных действий со стороны России.

И тут следует понять, что если НАТО и выживет, то его краеугольным камнем в Европе должна оставаться Великобритания и ее вооруженные силы. И если Британия не сможет исполнить эту роль, то у НАТО не останется никаких шансов на выживание, пишет Кохлин.