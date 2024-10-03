По словам экспертов, Россия может столкнуться с экономическими проблемами, если цены на нефть снизятся.

Если Саудовская Аравия выполнит свои планы по увеличению добычи нефти, то Россия почувствует дефицит средств, чтобы поддерживать военную экономику во время войны в Украине, пишет Politico.

В Саудовской Аравии все больше разочаровываются неспособностью других нефтедобывающих государств координировать свои действия по сокращению поставок, чтобы поднять цены на нефть до уровня примерно 100 долларов за баррель - с нынешних 70 долларов, подчеркивают в издании.

По словам нефтяных трейдеров, Саудовская Аравия теперь планирует ответить большим экспортом нефти, чтобы захватить долю рынка и получить прибыль, даже если цены будут падать.

Видео дня

"Такая стратегия может привести к падению цен на нефть и стать плохой новостью для президента России Владимира Путина. В течение последнего десятилетия нефть и газ были крупнейшим единственным источником доходов для российского государства, составляя до половины бюджета страны", - отметили в Politico.

В то же время российский аналитик по энергетике Михаил Крутихин, который находится в Норвегии, считает, что такой шаг Саудовской Аравии несет "огромный риск" для госбюджета РФ из-за того, что страна в основном зависит от доходов от продажи нефти.

"Так что мы должны сидеть сложа руки и ждать - запасайтесь попкорном", - добавил эксперт.

По словам Крутихина, Саудовская Аравия "прекрасно понимает, что российские компании не выполняют требования по сокращению добычи, поэтому они строят собственные планы".

Кроме того, экономист и научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александра Прокопенко считает, что ставки для Москвы высоки.

"При нынешних обменных курсах падение цен на нефть на 20 долларов приведет к падению доходов на 1,8 триллиона рублей (20 миллиардов долларов). Это эквивалентно примерно 1 проценту ВВП России. Правительство окажется перед выбором: либо сократить расходы, что маловероятно во время войны, либо смириться с инфляционным давлением и удушающе высокими процентными ставками", - объяснила она.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин пообещал продолжать добывать нефть, чтобы поддерживать экономику своей страны.

"У всех есть трудности, и у нас есть свои, но Россия продолжает оставаться одним из ведущих участников мирового энергетического рынка", - заявил он на энергетическом форуме на прошлой неделе.

В то же время в Politico подчеркнули, даже если Саудовская Аравия реализует свои планы, то Россия вряд ли остановит свою войну против Украины.

"Признаки дисбаланса в экономике растут, но Россия все еще сможет продолжать финансировать войну в течение некоторого времени. Война не закончится потому, что у России заканчиваются деньги", - отметила исследователь Банка Финляндии Хели Симола.

Снижение цен на нефть в мире - что известно

Как писал УНИАН, Саудовская Аравия пригрозила опустить цены на нефть до 50 долларов за баррель. В стране могут принять такое решение из-за так называемых "мошенников" в ОПЕК+, которые не придерживаются согласованных лимитов.

В частности издание The Wall Street Journal сообщило, что Ирак в августе перевыполнил 400 000 баррелей в день, а Казахстан ожидает возвращения месторождения Тенгиз мощностью 720 000 баррелей в день. Также Россия добыла больше квоты этого года в течение июля.

Вас также могут заинтересовать новости: