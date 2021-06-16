Первая часть переговоров президентов происходила в очень узком кругу.

Журналисты заметили странную бумажку, в которую подглядывал президент США Джо Байден на встрече с российским главой Владимиром Путиным в Женеве.

Камеры зафиксировали, как Байден достал листок небольшого формата и разместил его у себя на коленях. Что именно там написано – разглядеть с места для прессы было невозможно. Во время фотографирования американский президент еще раз потянулся к "шпаргалке".

Первая часть переговоров происходила в очень узком кругу. Президентов сопровождали лишь переводчики и главы внешнеполитических ведомств – Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

СМИ пишут, что у Путина и Байдена есть небольшие папки с данными, которые они буквально хотят иметь под рукой.

Встреча глав США и России началась сегодня, 16 июня, в 16:00 по киевскому времени в старинной вилле Ла-Гранж в Женеве.

Главы двух государств обсудят "практически все темы, которые сейчас волнуют стороны": состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества, климат и Арктику.

Кроме того, Байден и Путин поднимут вопросы региональных проблем, в том числе Ближнего Востока, Сирии, Ливии, в ситуации вокруг иранской ядерной программы, Афганистана, Корейского полуострова, Нагорного Карабаха и Украины.

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Автор: Яна Ставская