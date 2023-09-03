Экс-главу Минобороны Британии обвиняют в дипломатическом скандале по оборонным закупкам с Вашингтоном.

Внезапной отставке с должности главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса предшествовал дипломатический скандал, который спровоцировал тогдашний министр с правительством США из-за военных вертолетов.

Отмечается, что Уоллес угрожал США отменить оборонный заказ военных вертолетов для вооружения британских Сил спецназначения, пишет The Sanday Times.

Соответствующее предупреждение бывший министр обороны Британии сделал своему коллеге в Пентагоне (Ллойду Остину - УНИАН) в прошлом месяце. Это произошло до того, как правительства достигли консенсуса в этом вопросе, указывают СМИ.

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Это вызвало напряжение в дипломатических отношениях двух стран, послы США и Британии "нажали" на Даунинг-стрит (улица, где располагается резиденция премьер-министра Британии и других членов правительства), чтобы там вмешались в ситуацию.

"Британские и американские послы заставили Даунинг-стрит вмешаться, пытаясь разрядить напряжение", - подчеркивает издание.

Уже в четверг, 31 августа, Уоллес официально покинул пост. Ранее он рассчитывал стать следующим генсеком НАТО после Йенса Столтенберга. Однако еще в июне бывший министр признал, что его кампания по поводу НАТО провалилась. Его кандидатуру отказался поддержать действующий лидер США Джо Байден.

Минобороны Британии после Уоллеса возглавил "осторожный наследник"

Напомним, на замену Бену Уоллесу Минобороны Британии возглавил Грант Шеппс, бывший министр энергетики и углеродной нейтральности.

Издание Politico оценило, какую политику после "сторонника Украины" Уоллеса выберет для министерства Шеппс. Там считают, что он будет соблюдать принцип "осторожной преемственности" в ключевых вопросах в деле Уоллеса. В частности, относительно войны в Украине.

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