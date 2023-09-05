Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не разрешил журналистке задать вопрос о генерале Сергее Суровикине, который не появлялся на публике после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер".

С самого начала мятежа Евгения Пригожина велась разработка участников "мятежа", во время которой двое ближайших подчиненных генерала Суровикина, которого отпустили в итоге, написали рапорта, уличавшие его как непосредственного соорганизатора "марша справедливости" именно в рядах Вооруженных сил РФ.

Как сообщает источник ВЧК-ОГПУ, в последствие, эти показания не удалось опровергнуть, но все разрешилось за счет утилизации Пригожина и ЧВК "Вагнер" как таковой. Сергею Кириенко и Сергею Чемезову удалось убедить Путина, что после смерти Пригожина отсутствуют риски от "помилования" Суровикина.

Сергей Кириенко мотивировал свою позицию о необходимости помилования Суровикина тем, что в преддверии президентских выборов и падения рейтинга Путина важно сохранить такого "джокера" в рукаве Путина, как Суровикин. По факту же, после значительного усиления фигуры Шойгу, другие "башни" вынуждены озаботиться мероприятиями по сдерживанию гегемонии Шойгу в силовом блоке страны, где возможной фигурой является Суровикин, по сей день имеющий авторитет у военных и гражданского населения.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не разрешил журналистке задать вопрос о генерале Сергее Суровикине, который не появлялся на публике после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". "Сергей Шойгу вчера оставил без ответа вопрос журналистов о возможном расследовании в отношении генерала Суровикина. Можно ли задать этот вопрос вам, известно ли вам что-то?" - спросила Пескова журналистка. "Нет, нельзя", - ответил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на вопрос о том, ведется ли расследование в отношении Суровикина, поинтересовался: "Все вопросы?" - и ушел.

Освобождение Суровикина - детали

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото генерала с женой и написала, что он "жив, здоров, дома, с семьей, в Москве".

Информацию о том, что генерала, задержанного после мятежа ЧВК "Вагнер", освободили, подтвердили The New York Times два американских чиновника и источник в Минобороны РФ. По их словам, высокопоставленного военного, командовавшего российскими войсками в Украине, отпустили из-под стражи через несколько дней после гибели главы ЧВК Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа. Однако остается неясным, существуют ли какие-либо ограничения на передвижения генерала или другие запреты со стороны властей, добавили собеседники NYT. По их словам, Суровикин сохраняет свое звание и технически все еще является военным офицером, но "никаких карьерных перспектив у него больше нет".

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