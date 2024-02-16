По словам Майкла Макфола, "на сцене не осталось никого уровня Навального, кто не является заключенным".

Никто не может сейчас "заполнить пустоту", возникшую после смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в комментарии Politico сказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Я не вижу, чтобы на сцене остался кто-то уровня Навального, кто не является заключенным", - сказал дипломат.

Как известно, 47-летний Навальный на протяжении последних лет неоднократно становился мишенью, ему грозило заключение и отравление. В 2020 году в его теле было найдено нервно-паралитическое вещество, что вызвало международную реакцию и привело к тому, что администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против России.

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Выздоровев от отравления в Германии, Навальный вернулся в Россию в январе 2021 года и сразу был арестован.

"Я разговаривал с ним прямо перед тем, как он вернулся, но он сказал мне: "Майк, это моя страна. Я не позволю этому парню выгнать меня отсюда", - рассказал Макфол.

Смерть Алексея Навального

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что в российской колонии умер Алексей Навальный. По информации Федеральной службы исполнения наказаний РФ, политику внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его реанимировать.

При этом проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники сообщил, что у Навального якобы оторвался тромб.

Вскоре пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Запад в "безумных заявлениях" по поводу смерти Навального.

По словам спикера, никаких доказательств против России нет.

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