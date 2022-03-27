В Госдепе пояснили высказывания Байдена.

В Госдепе заверили, что у США нет стратегии смены режима в России.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ВВС.

"Я думаю, что президент и Белый дом вчера вечером заявили, что президент Путин просто не может быть наделен полномочиями вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо еще", - сказал Блинкен во время визита в Израиль.

Госсекретарь также уточнил слова Байдена.

"Как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще. В этом случае, как и в любом случае, дело за народом страны, о которой идет речь, за российским народом", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в Варшаве президент Джо Байден заявил, что Путин "не может оставаться у власти". В тот же день в Белом доме поспешили возразить, мол, Байден не призывал к свержению режима президента РФ.

В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". В Москве заявили, что граждане РФ должны самостоятельно выбирать президента.

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