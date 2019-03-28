В СБ ООН осудили решение США по Голанским высотам

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Государства Израиль над Голанскими высотами.

Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами не нашло поддержки в Совете Безопасности ООН, экстренное заседание которого было созвано в среду, 27 марта, по запросу Сирии.

Постпред Великобритании Карен Пирс заявила о нарушении Вашингтоном резолюции 497 СБ ООН, передает dw.com.

С осуждением решения президента США Дональда Трампа выступили также Германия, Бельгия и ЮАР.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Государства Израиль над Голанскими высотами.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил президента США за это решение, назвав его значимым актом исторической справедливости.

Нетаньяху заявил, что указ Трампа появился в то время, когда Голанские высоты имеют более важное значение для безопасности Израиля, чем раньше, ведь Иран пытается создать базы в Сирии для нанесения ударов по Израилю.

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций о статусе Голанских высот.

В частности, в резолюции №497 от 1981 года, текст которой размещен на сайте Совбеза ООН, говорится, что «решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы».

Справка УНИАН. Голанские высоты - горный полупустынный регион площадью 1,2 кв. км - до 1967 года принадлежали Сирии. Позже Голанские высоты были оккупированы и с 1981 года присоединены к Израилю. Тель-Авив считает эту территорию своей, хотя мировое сообщество не признает за ним это право. ООН, в частности, считает Голанские высоты оккупированной территорией Сирии.