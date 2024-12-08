Максим Жорин отметил, что россияне хотели показать свою способность диктовать условия на Ближнем Востоке, но все их попытки завершились огромным провалом.

Россия выстраивала свое влияние в Сирии много лет, а потеряла его буквально за пару недель. Возможности РФ влиять на глобальные процессы сильно преувеличены. Такое мнение выразил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (З ОШБр) Максим Жорин.

"М*скали очень хотели показать свою способность диктовать условия на Ближнем Востоке, но все эти попытки завершились огромным провалом: экономическими потерями, про***ными военными базами с техникой и оружием, а главное - подрывом имиджа "надежного союзника". не могут никого защитить и сваливают при первой серьезной зарубе", - отметил боец.

Он добавил, что войну в Украине россияне сейчас "вывозят" только благодаря поддержке своих партнеров:

Видео дня

"И только Запад не может понять, что пора уже показать России ее настоящее место".

Россия выводит корабли и перебрасывает остатки вооружения из Сирии

Напомним, в Главном управленим разведки Минобороны Украины сообщили, что российские войска выводят корабли из базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Там отметили, что стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии вылился в позорное бегство российского контингента.

Вас также могут заинтересовать новости: